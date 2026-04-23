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New York: andamento rialzista per Johnson & Johnson
Migliori e peggiori
,
In breve
23 aprile 2026 - 20.00
Bene la
multinazionale americana che produce farmaci e prodotti per la cura personale
, con un rialzo del 2,03%.
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