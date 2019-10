Sirio, aggiudicata concessione servizio bar e ristorazione Ospedale Spallanzani di Roma

Sirio

(Teleborsa) -si è aggiudicata la concessione per la gestione del servizio bar e ristorazione presso l'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma."Con questa gara per la gestione di un PDV presso lo Spallanzani di Roma, ci aggiudichiamo, nel giro di breve, la terza vittoria consecutiva in tre eccellenze ospedaliere Italiane - ha commentato, Amministratore Delegato della società attiva nel settore della ristorazione commerciale ospedaliera - . Sono molto orgogliosa di aver ottenuto questo successo, grazie al punteggio massimo ricevuto sull'offerta tecnica prevista nel bando di gara, che evidenzia ancora una volta la bontà dell’offerta di Sirio in termini di struttura qualificata, prodotti e layout proposto. Inoltre, mi piace sottolineare - continua la Atzori – che con questo nuovo PDV aderiamo al progetto per la consegna degli alimenti residuati alla fine della giornata lavorativa in collaborazione con Banco Alimentare onlus del Lazio".