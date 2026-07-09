Capita si aggiudica contratti per 1 miliardo di sterline nel 1° semestre

(Teleborsa) - Capita Group ha annunciato di essersi aggiudicata contratti con il settore pubblico del valore complessivo di 1 miliardo di sterline nel primo semestre del 2026, regffistrando la miglior performance dal 2021, a fronte di un fatturato in crescita dell'1,6% rispetto allo stesso periodo del 2025.



Capita ha anche annunciato una estensione della sua linea di credito revolving a 325 milioni di sterline fino a giugno 2029, che include una opzione di estensione per altri due anni e sostituisce la precedente linea di credito di 250 milioni di sterline e un'ulteriore linea di credito impegnata di 75 milioni di sterline.



La società prevede ora che le problematiche relative al contratto con il Fondo pensionistico del servizio civile avranno un impatto sull'utile operativo rettificato del 2026 per un importo compreso tra 25 e 40 milioni di sterline ed un impatto sul flusso di cassa libero compreso tra 35 e 50 milioni di sterline.







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