Racing Force, contratto pluriennale per ZN Comms Services nel mondiale FIA di Formula E

(Teleborsa) - Zeronoise Communication Services, società controllata da Racing Force Group e Al Kamel Systems, si è aggiudicata un contratto pluriennale con Formula E Operations per la fornitura dei servizi di comunicazione radio nel Campionato del Mondo FIA di Formula E.



Il personale operativo coinvolto nella principale serie al mondo per vetture elettriche, comprendente commissari e direzione gara, - riporta una nota - utilizzerà le apparecchiature ZN Comms, accompagnate da un servizio di assistenza tecnica dedicata in occasione di ogni evento in calendario a partire dalla Stagione 13, che segnerà il debutto delle monoposto Gen4 ad altissime prestazioni in nuovi ed interessanti circuiti.

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