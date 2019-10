Falck Renewables, accordo con REG Windpower

Falck Renewables

(Teleborsa) -, ha firmato un accordo di sviluppo congiunto con REG Windpower Ltd per circa 200 MW di progetti solari ed eoliciA questo fine, è stata istituita una società di sviluppo dedicata, Naturalis Energy Developments Ltd., partecipata al 70% da Falck Renewables Wind Ltd. e al 30% da REG Damery Developers Ltd. La società beneficerà di servizi resi dal team di REG, che vanta esperienza in ambito di sviluppo, gestione e progettazione, e potrà contare sul know-how di Falck Renewables in materia di ingegneria, acquisti, finanziamento, sostenibilità e PPA Origination.Due progetti inclusi nel portafoglio - uno eolico e uno solare - sono già stati autorizzati.Al completamento dell’iter autorizzativo, Falck Renewables Wind Ltd. beneficerà di un’opzione per l’acquisto e la costruzione dei progetti o la vendita di uno o più di essi sul mercato.