Salini Impregilo, completata vendita di Power and Energy - LPES

Salini Impregilo

(Teleborsa) -del Gruppo, con la dismissione di Power and Energy - LPES, divisione della controllata statunitense Lane, acquisita dalla società di investimento privata Keystone Capital, Inc.La cessione della divisione Power & Energy, che fornisce spazi per lo stoccaggio di idrocarburi, lavori idroelettrici e per l'energia per strutture di supporto gas e petrolifere e progetti energetici federali, segue la vendita dello scorso anno della divisione Plants & Paving, e permette a Lane di consolidare la propria crescita, creando valore anche dal punto di vista finanziario, e di incentrare sempre più il proprio modello di business sull'acquisizione di grandi progetti infrastrutturali.Lane sta focalizzando il proprio business sui settori dellae dell'acqua in molte aree degli Stati Uniti, che rappresentano il più grande mercato unico per fatturato per il Gruppo. Continua inoltre a crescere nel settore più tradizionale della costruzione di strade ed autostrade, in un ampio numero di stati tra cui principalmente Virginia, Florida, Carolina del Nord e California, con progetti come la I10 Corridor Express Lanes in California, la I-440/US 1 nella Carolina del Nord e la Wekiva Parkway in Florida.