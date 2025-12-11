Piazza Affari: performance negativa per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che opera nel settore della produzione e vendita di energia elettrica da fonti rinnovabili
, con una flessione del 3,60%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap
, evidenzia un rallentamento del trend di Alerion Clean Power
rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo scenario di breve periodo di Alerion Clean Power
evidenzia un declino dei corsi verso area 17,33 Euro con prima area di resistenza vista a 18,19. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)