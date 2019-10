Appuntamenti e scadenze: settimana del 14 ottobre 2019

De'Longhi

Blackrock

Johnson & Johnson

Jpmorgan Chase

Luve

Netflix

Pierrel

United Airlines Holdings

Wells Fargo

Abbott Laboratories

Alcoa

Iervolino Entertainment

Honeywell International

Invesco

Morgan Stanley

Paypal Holdings

Philip Morris International

American Express

Bb Biotech

CHL

Coca-Cola

Manpowergroup

Olidata

(Teleborsa) -Banca d'Italia - Indagine sulle aspettative di inflazione e crescitaIstat - Conti economici delle imprese e dei gruppi d’impresa - anno 2017Tesoro - Regolamento BOT- Appuntamento: Conference call con gli analistiBanca d'Italia - Debito delle Amministrazioni centrali; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Mercato finanziarioIstat - Economia non osservata nei Conti nazionali - anno 2017Tesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Risultati di periodoIstat - Permessi di costruireFed - Beige Book- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntiveIVA liquidazione mensile - Liquidazione IVA del mese precedente.IVA versamento - mensile - Versamento dell’imposta se dovuta.IRPEF ritenute alla fonte su redditi lavoro dipendente e assimilati - Versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su provvigioni e di lavoro autonomo a professionisti.IRPEF – addizionali regionali e comunali - Versamento delle addizionali regionali e comunali relative al mese precedente.Modello Unico 2019 Rateizzazione per soggetti con partita IVA - Versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi, dovute da parte dei contribuenti titolari di partita iva.Modello Unico 2019 Persone Fisiche / Società di persone (ISA) - Ultimo giorno per effettuare il versamento della rata delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi.Split payment - Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti".Cedolare Secca - Versamento della rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019, con applicazione degli interessi.CASAGIT - denuncia - Presentazione alla casagit della denuncia contributiva relativa al mese precedente.CASAGIT - versamento - Versamento dei contributi dei giornalisti relativi al mese precedente.Cassa Nazionale Dottori Commercialisti - Chiusura servizio VCB 2° rata PCM- Variazione Coordinate Bancarie - per coloro che hanno scelto la modalità di pagamento SDD in sede di adesione al servizio PCM.INPGI - versamento - Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dei giornalisti relativi al mese precedente.INPS – Gestione separata - Versamento alla Gestione Separata dei contributi corrisposti su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi.INPS - versamento - Versamento dei contributi INPS relativi alle retribuzioni dei dipendenti corrisposte nel mese precedente.INPGI - denuncia - Presentazione all'Inpgi della denuncia contributiva relativa al mese precedente.ACEA - Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di settembre- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Bollettino EconomicoBanca d'Italia - Conti finanziari; Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'esteroFondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale - Meeting annuale a Washington, D.C.Maker Faire Rome - The European Edition - Si svolge alla Fiera di Roma la 7° edizione del più grande evento europeo sull'innovazioneScadenze tecniche - Scadenza Futures su Azioni e Opzioni- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale