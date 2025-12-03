Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:53
25.601 +0,18%
Dow Jones 19:54
47.899 +0,90%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

New York: giornata depressa per Paypal

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Paypal
Ribasso composto e controllato per la piattaforma tecnologica che consente pagamenti digitali e mobili, che presenta una flessione del 2,38% sui valori precedenti.
Condividi
```