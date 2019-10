(Teleborsa) - Dall'con redditi compresi tra 65.000 e 100.000 euro allo stanziamento di 160 milioni per lasanitario dalla seconda metà del 2020, dalper i lavoratori, con la nascita di un Fondo per l'avvio di un percorso strutturale di riduzione, alanziché il contante, ma partire dal 2021. E ancora, dallaa partire dal primo giugno 2020 alla. Arriva anche il cosiddettocon una detrazione dell'90%.Sonoeconomica per il 2020 scritti nero su bianco nelapprovato dal governo nella notte e, che sottolinea come il. "A parità di altre condizioni, il calo dello spread sul debito sovranopercentuali al tasso di crescita del PIL nel 2019, 0,4 punti nel 2020, 0,7 e 0,8 punti percentuali nei due anni successivi", si legge.Sui duedel pacchetto - la- è statanel corso del Consiglio dei ministri fiume: lae poi a 1000 euro dal 2022, mentre per il carcere arriva una prima norma e poi la discussione si sposterà in Parlamento.Nel documento vengono individuatedelle misure della manovra, di cuie altrie dei sussidi dannosi per l'ambiente, dall'aumento della tassazione sugli imballaggi di plastica per promuovere la sostenibilità dell'ambiente.Con il, approvato dal Consiglio dei ministri con lacosì come il, vengono messe in campo un insieme dihe assicureranno complessivamente. Oltredi euro verranno reperiti da un pacchetto di, tra cui un intervento per limitare gli abusi della cosiddetta flat tax per le partite IVA, il "blocco" per il periodo d'imposta 2019 della deducibilità delle poste di avviamento pregresse e interventi sui giochi. Vengono anche certificati iper le partite IVA.Tra le altre novità in arrivo, c'èfra privati, mentre per richiedere un certificato penale bisognerà pagare un bollo di 2,4 euro a foglio.i: il(prelievo erariale unico) applicabile sugli apparecchi da intrattenimento verrà incrementato e insieme ad "altri interventi minori sul settore" garantirà nel 2020 unInoltre,aggiuntivi nel triennio 2020-22 e oltrecomplessivi, in favore di due nuovi fondi di investimento, la cui gestione sarà affidata a Stato ed Enti territoriali. Viene poia 4 euro, mentre aumenta a 8 euro per quelli elettronici e si prorogano le misure Opzione Donna e APE sociale.Per quanto riguarda gli, oltre alla novità delle facciate, scatta ladella detrazione per gli interventi dial 50%, da suddividere in 10 quote annuali, perla proroga del bonus al 50% o 65% è al 31 dicembre 2020 (installazione di pannelli solari, di impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A con sistemi di termoregolazione evoluti, di micro-cogeneratori, di dispositivi per il controllo da remoto degli impianti) anche questa da suddividere in 10 rate l'anno, anche per gli immobili degli Istituti autonomi per le case popolari. Peri di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione