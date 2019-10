Descalzi racconta l'Eni di oggi: efficiente nell'Oil&Gas e proiettata all'energia del futuro

Eni

(Teleborsa) -e con ampie riserve di petrolio e gas,sotto il profilo dei costi, molto focalizzata sulla tecnologia.sotto il profilo dell'del futuro.Lo ha raccontato l'Amministratore delegato di Eni,, in una lunga intervista a Il Sole 24 Ore, dove ha speso parole anche sule sui progetti in corso in questo campo.- sostiene il numero uno della oil company italiana - perché la crescita demografica farà crescere in modo esponenziale i rifiuti e questianche per produrre. Proprio su questo fronte, l'Eni haper la trasformazione dei rifiuti organici urbani in energia, ha affermato il manager, spiegando chesignifica trasformare in energia gli scarti di 1 milione e mezzo di persone, riducendo le importazioni di petrolio e gas e le emissioni di CO2 e creando occupazione. E la società del cane a sei zampeLe sfide di Eni per il futuro non si limitano solo alle rinnovabili - ha detto - ma riguardano anche altri progetti comeSul fronte, Descalzi ha rivendicato ladi Eni - "la più efficiente fra le grandi" afferma l'Ad - che oggi vanta riserve fra le più ampie del settore ed ha all'attivodi barili, oltre il doppio della media del settore. E questo è, che ha cambiato molto l'esplorazione. L'Ad ha parlato anche del, circa 2 mila ingegneri, 1.500 geologi e geofisici, 800 ingegneri specializzati, un elemento strategico per l'elaborazione dei dati alla base delle scoperte dei giacimenti di petrolio e gas.Anche sull'la società di san Donato ha vantaggi competitivi, con unpari acontro i 6 dollari della media. E tutto ciò - aggiunge - si è riflesso sulla redditività e sui flussi di cassa.Il manager dice di non sapere se la posizione di solidità di Eni abbia suscitato gli, come Total, ma afferma "di sicuro, senza il via libera del governo italiano, nessuno potrà toccarci".