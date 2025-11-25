Eni rafforza i rapporti con l’Egitto, incontro tra Al-Sisi e Descalzi

Eni

(Teleborsa) - Il Presidente della Repubblica Araba d'Egitto, Abdel Fattah Al-Sisi ha incontrato oggi l’Amministratore Delegato di, Claudio Descalzi, per discutere della solida partnership tra Eni ed Egitto e delle prossime nuove iniziative. All'incontro hanno partecipato anche il Primo Ministro dell’Egitto Mostafa Madbouly e il Ministro del Petrolio e delle Risorse Minerarie dell’Egitto, Karim Badawi.Durante l’incontro l’AD Descalzi ha illustrato gli investimenti recenti della società nel settore Upstream del Paese, che hanno contribuito a confermare il ruolo di Eni come principale produttore di petrolio e gas in Egitto e a creare ulteriore valore per il settore energetico nazionale, sostenendo un significativo aumento della nuova produzione di gas, reso possibile da una campagna esplorativa offshore nel Mediterraneo avviata nell’ottobre 2025. Gli investimenti comprenderanno un ampio programma di esplorazione e perforazione in tutte le aree operate da Eni in Egitto, con un forte focus sulle opportunità short-cycle basate sulle infrastrutture esistenti e sull’estensione della vita degli asset storici nel Sinai e nell’offshore del Delta del Nilo.Descalzi ed Al-Sisi hanno inoltre discusso della volontà dell’Egitto di affermarsi come snodo strategico per il gas naturale nell’East Med, sottolineando come lo sviluppo da parte di Eni del giacimento Cronos, nelle acque di Cipro, possa contribuire a concretizzare il ruolo dell’Egitto come hub energetico del Mediterraneo.Descalzi ha inoltre aggiornato il Presidente Al-Sisi sull’, con un focus sui progetti in ambito sanitario, per sostenere gli sforzi del Paese nel rafforzare le competenze e nel gestire sanitarie infrastrutture complesse in grado di offrire un servizio di qualità alla popolazione.Eni opera in Egitto attraverso la controllata IEOC ed è attualmente il principale produttore del Paese, con una produzione di idrocarburi pari a circa 280.000 barili di olio equivalente al giorno in quota Eni nel 2024.