Provincia di Brescia vuole alleanza con Bergamo per rilancio Montichiari

(Teleborsa) - Le società di gestione aeroportualisono alle prese con il rinnovo dei Patti parasociali tra Verona e Venezia. Nel frattempo la, che detiene poco più del 2% della Catullo, torna a valutare possibili accordo conper il rilancio dello scalo di. Lo fa con un comunicato in cui rende noto che «il presidentee il vicehanno incontrato il presidente della veronese Catullo e l’ad della veneziana Save,, per alcune riflessioni sul sistema aeroportuale del nord est di cui la Provincia fa parte».In tale occasione «è stata riconsiderata e riaggiornata la proposta di un’eventuale collaborazione con lo scalo bergamasco, gestito da Sacbo, e si è convenuto di riprendere il dialogo con il nuovo presidente Giovanni Sanga». Nel giugno di quest’annosocietà controllata al 51% della Camera di Commercio e per la restante parte dall’associazione degli industriali bresciani, non ha rinnovato l’accordo nel 2016 per la Newco con la Catullo in ottica di gestione di Montichiari, la cui concessione quarantennale.