Saipem, Gallinari: rafforzare capitale umano attraverso inserimento di nuove risorse

Saipem

(Teleborsa) -avvia un significativo piano di efficienza e una radicale riorganizzazione che vede anche l'iniezione di nuovi talenti in azienda.Lo ha raccontato il, in una lunga intervista a MF-Milano Finanza, in cui ricorda il buon stato di salute di Saipem che ha chiuso il primo semestre con "un rialzo di quasi il 19% dei ricavi (a 4,52 miliardi di euro) e del 40% del margine operativo lordo (a 574 milioni di euro)". Oltreché "un".Gallinari sottolinea che "da inizio anno sono stati acquisiti contratti per 12,5 miliardi di euro" e dunque è inevitabile il rilancio delle strategie di attraction, a livello mondiale, per ", tecnici e ingegneri del settore,".Saipem ha previsto l'rispondendo positivamente alle nuove sfide progettuali - afferma il direttore - e ridando "fiducia al nostro settore in profondo cambiamento".Dalle colonne di Milano Finanza, Gallinari spiega che un terzo delle assunzioni "riguarderà giovani con meno di 30 anni", nell'ambito del programma di "ricambio generazionale che abbiamo avviato" e che ha "l'obiettivo di promuovere un nuovo mix quali/quantitativo" di competenze, "necessario per reagire efficacemente al cambiamento che la nostra azienda sta vivendo". E, alla domanda "come vi assicurate di cercare le skill giuste nei candidati" ha risposto che la società ha adottato un "basato sul presidio e monitoraggio delle skill strategiche per il business, e sul "dimensionamento qualitativo, più che quantitativo, delle competenze professionali".