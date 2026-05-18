Adventure, assemblea approva delega al CdA per AuCap da 40 milioni di euro

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di Adventure , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della comparazione di tariffe per gas e luce, telefonia, assicurazioni, finance, ha deliberato il conferimento di una nuova delega al consiglio di amministrazione ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte, con o senza esclusione o limitazione del diritto di opzione, nonché ad emettere obbligazioni convertibili, anche con o senza warrant, e ad emettere warrant, per un importo massimo complessivo di 40 milioni di euro, entro cinque anni dalla delibera.



La delega è finalizzata a dotare la società di uno strumento che le consenta di operare con il massimo grado di flessibilità, rapidità ed efficienza, in funzione delle opportunità che dovessero presentarsi nel corso della durata della delega, sia attraverso strumenti di raccolta equity sia attraverso strumenti equity-linked e di debito convertibile. In particolare, la delega consente di reperire tempestivamente risorse patrimoniali e finanziarie a sostegno della crescita organica e per linee esterne, rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria, cogliere in tempi rapidi le più favorevoli condizioni di mercato per operazioni di raccolta di capitale, nonché utilizzare strumenti finanziari di nuova emissione anche nell'ambito di operazioni straordinarie, acquisizioni, integrazioni industriali e partnership strategiche, ampliando e diversificando al contempo la base azionaria e dotandosi della necessaria flessibilità anche per eventuali programmi di incentivazione.

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