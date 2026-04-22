Zoppas: “Il legno-arredo cresce e spinge l’export verso i 700 miliardi”

(Teleborsa) - "Nel 2025 la filiera del legno-arredo ha generato esportazioni per 19,5 miliardi di euro, in sostanziale tenuta rispetto all’anno precedente. Un risultato che ci sprona a lavorare con ancora maggiore intensità, con l’obiettivo dato dal Governo di raggiungere i 700 miliardi di export. I numeri di questa edizione del Salone – 1.900 espositori e circa 300.000 visitatori attesi – sono il risultato di un lavoro mirato, volto ad attrarre attori chiave come buyer, giornalisti e opinion leader. Un plauso va a Maria Porro, che ha saputo rafforzare il 'soft power' del settore, andando oltre la dimensione strettamente commerciale e costruendo connessioni con il mondo della cultura e dell’arte, come dimostra anche la collaborazione con Art Basel". Lo ha dichiarato Matteo Zoppas, Presidente ICE Agenzia.



"ICE, nel solco della diplomazia della crescita incoraggiata dal Ministro Antonio Tajani e con l’aiuto dell’intensa attività di politica estera della Premier Giorgia Meloni, lavora per rafforzare ulteriormente le attività di business matching e networking, soprattutto nei mercati esteri, attraverso format dedicati agli imprenditori. Solo nel 2026, grazie anche alle nuove risorse destinate all’Agenzia Ice, solo nella filiera del legno-arredo promuoveremo 12 iniziative di incoming, oltre a 17 partecipazioni collettive all’estero con il coinvolgimento di quasi 400 aziende. Per la 64esima edizione del Salone del Mobile, il nostro intervento ha generato un incoming per 380 operatori, di cui 250 buyers provenienti dai principali mercati di interesse e 131 giornalisti da 35 Paesi diversi", conclude Zoppas.

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