Moncler, crescita a doppia cifra nei primi nove mesi

(Teleborsa) -chiude icon ricavi consolidati pari a 995,3 milioni, in crescita del 14% rispetto ai primi nove mesi del 2018 (+12% a tassi di cambio costanti).Nel solola crescita del fatturato a tassi di cambio costanti è stata del 10% (+12% a tassi di cambio correnti).In particolare, ilè cresciuto del 6% nei primi nove mesi (+4% nel terzo trimestre), in Emea dell'11% a tassi di cambio costanti (+7% nel terzo trimestre), grazie ai risultati raggiunti ine nei, che hanno sovraperformato i risultati dell'area nel terzo trimestre.hanno continuato a guidare la crescita anche nel terzo trimestre registrando un incremento del 15% a tassi di cambio costanti, in linea con l'andamento dei nove mesi, grazie all'importante contributo di Giappone, Cina Continentale e Corea, e. Nelleil fatturato è aumentato del 10% a tassi di cambio costanti (+10% nel terzo trimestre) con crescite solide in entrambi i canali distributivi., nonostante eventi esterni e inaspettati abbiano condizionato le performance in alcuni importanti mercati - ha commentato il-. Siamo tutti consapevoli che abbiamo davanti a noi un periodo di maggiore incertezza e volatilità. E' nostro dovere continuare a rafforzare la capacità del gruppo di essere agile e reattivo. Ed è proprio questa dinamicità, energia e flessibilità a darmi serenità nell'affrontare il futuro. Abbiamo davanti a noi mesi interessanti e sono convinto che Moncler saprà affrontarli con tenacia uscendone ulteriormente rafforzata".