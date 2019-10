Riunione IPCSA al Porto di Trieste

(Teleborsa) - All'indomani del Forum di Pietrarsa 4,. L’organismo con sede a Londra, riunisce i principali attori globali dello shipping e della logistica e si pone l’obiettivo di trovare le migliori soluzioni tecnologiche per aumentare efficienza, integrazione e sostenibilità del trasporto marittimo.In particolare, durante la riunione, sono stati affrontati. Da diversi anni, l’Authority giuliana ha individuato l’applicazione delle nuove tecnologie come elemento essenziale per l’innovazione e la competitività del porto di Trieste, in particolar modo tramite il proprio Port Community System–Sinfomar.La riunione IPCSA è stata. Quattro di questi mirano a rendere più efficiente l’ingresso e uscita delle merci via camion (Ursa Major neo, PORTIS, FENIX e ISTEN), cinque quello via treno (SMARTLOGI, AlpINNOCT, COMODALCE, PROMARES e Clusters2.0) e uno quello delle navi (INTESA)., sia sul lato mare che sul lato terra. La sfida su cui stiamo lavorando ora è quella di integrare tutto il sistema portuale, includendo anche gli interporti".