La società immobiliare CIAGEST SIGI si è quotata su Euronext Access Lisbon

Finanza, IPO
(Teleborsa) - CIAGEST SIGI, società portoghese di investimento e gestione immobiliare (REIT), si è quotata oggi su Euronext Access Lisbon. Si tratta della 73esima quotazione sui mercati Euronext nel 2025 e dell'84° REIT a quotarsi su Euronext.

Fondata nel 1951 e trasformata in SIGI (Sociedade de Investimento e Gestao Imobiliária) nel dicembre 2025, CIAGEST SIGI ha sede a Porto e si concentra sulla proprietà e la gestione di asset immobiliari a reddito. La società possiede Porto Business Plaza, un immobile a uso misto a Porto composto principalmente da uffici, oltre ad aree logistiche e parcheggi. L'immobile è interamente locato con contratti di locazione a lungo termine, prevalentemente a inquilini del settore uffici, garantendo flussi di cassa stabili e prevedibili.

L'ammissione alla quotazione fa seguito a un'offerta privata combinata - in cui Capitólio, S.A. ha agito in qualità di offerente - composta da un'offerta primaria di 7,9 milioni di euro e da un'offerta secondaria fino a 38,3 milioni di euro, per un totale di 46,3 milioni di euro, con un obiettivo minimo del 20%. A seguito dei risultati definitivi, Capitólio e i suoi beneficiari effettivi detengono l'83,8% del capitale e i nuovi investitori detengono il 16,2% del capitale di Ciagest SIGI.

Ciagest SIGI è la prima società quotata tramite la nuova procedura di ammissione accelerata di Euronext per i REIT sui mercati Access. Il nuovo framework semplifica la documentazione e riduce i tempi di revisione di Euronext da 30 a soli 10 giorni di negoziazione; offre ai REIT un accesso più rapido ed efficiente ai mercati dei capitali, segnando un passo importante nell'accelerazione dei finanziamenti per il settore immobiliare.

"L'ammissione di CIAGEST SIGI a Euronext Access Lisbon segna un'importante pietra miliare per la società - dice il CFO Goncalo Andrade Santos - Questa quotazione rafforza la nostra visibilità e trasparenza e supporta il nostro obiettivo di ampliare la nostra base di investitori, in particolare tra gli investitori istituzionali iberici. Con Porto Business Plaza interamente locato con contratti di locazione a lungo termine, siamo ben posizionati per generare rendimenti stabili".
