Porto di Ravenna, a dicembre partono i lavori per il nuovo impianto fotovoltaico da 37,16 MWp

(Teleborsa) - Partiranno ufficialmente a dicembre i lavori per la realizzazione deldestinato a fornire energia pulita alIl progetto, sviluppato dasorgerà all'interno dell'area industriale dismessa, una superficie di oltre 437mila metri quadri di proprietà dell'"Questo intervento rappresenta un passo concreto nel percorso di transizione energetica e conferma l'impegno di Renco nello sviluppo di soluzioni efficienti e sostenibili – dichiara–. Collaborare con un'infrastruttura strategica come il porto di Ravenna ci consente di contribuire in modo diretto all'evoluzione energetica del territorio."a sistema fisso, consentirà di coprire una quota significativa del fabbisogno elettrico del porto. Una nuova cabina di trasformazione BT–MT, collegata tramite elettrodotto dedicato alla cabina MT–AT nell'area L2, assicurerà la connessione stabile alla rete nazionale attraverso la cabina primaria "Ravenna Porto".Il progetto ha uned è realizzato nell'ambito di unAll'interno di questo investimento, 7 milioni di euro sono finanziati tramite fondi PNRR, destinati alla transizione energetica e allo sviluppo dell'infrastruttura fotovoltaica."L'avvio dei lavori conferma la capacità del nostro gruppo di realizzare progetti complessi garantendo qualità e affidabilità – afferma–. Il nuovo impianto contribuirà a migliorare l'efficienza energetica delle attività portuali, riducendo l'impatto ambientale dell'area."sarà responsabile della realizzazione dell'impianto, della gestione del BIM, dell'intestazione del POD, dei servizi di conduzione e manutenzione per 25 anni, oltre alla stipula dei contratti per il servizio di cold ironing dedicato al traffico crocieristico. L'intervento seguirà un calendario serrato: la conclusione dei lavori è prevista entro giugno 2026, in linea con gli impegni assunti nell'ambito dei finanziamenti PNRR.Il progetto rispetta iche prevedono stringenti requisiti di sostenibilità ambientale. Sono quindi programmati monitoraggi specifici su acqua, atmosfera, suolo e rumore nelle fasi ante operam, corso d'opera e post operam, in piena conformità agli standard nazionali ed europei.La realizzazione dell'impianto rappresenta un passo fondamentale nel, aumentando l'autonomia energetica dell'infrastruttura e contribuendo alla riduzione delle emissioni legate alle attività portuali. Un impatto particolarmente rilevante è atteso anche sullo stazionamento in porto del traffico crocieristico, grazie ai futuri servizi di alimentazione elettrica a terra (cold ironing).