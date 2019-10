Patuanelli, sugar tax e plastic tax da fare in accordo con le imprese

(Teleborsa) - "Sugar tax e plastic tax sono elementi giusti cheche non abbia più al centro la plastica o beni inquinanti. Ho chiesto che la tassa entri in vigore il primo gennaio 2020 per dal tempo alle aziende, ma vedremo durante la discussione parlamentare riusciremo a fare ancora meglio. La transizione verso produzioni compatibili con l'ambiente deve essere fatta ma in accordo con le imprese e dando loro giusto tempo e spazio per adeguarsi alle nuove tendenze imprenditoriali".Così il, ad una domanda sulle polemiche per le tasse su bibite e imballaggi plastici."Il Governo – ha ricordato Patuanelli - ha giurato il 5 settembre e dopo 40 giorni doveva aver pronto un Documento di aggiornamento al Def da nviare a Bruxelles eche avrebbe avuto un riflesso enorme sulla domanda interna e sulle imprese. Questo elemento non può essere messo in secondo piano, ma. Tutto il resto sono elementi di contorno.Ora stiamo inserendo altre misure importanti come il taglio del cuneo fiscale, gli incentivi per le famiglie, la lotta all'evasione. Poi la Legge di bilancio è una partita che si sviluppa in più tempi, dalla proposta in Consiglio dei ministri al passaggio parlamentare".Sulla, secondo il Ministro, "ci sono riflessioni nel Governo ma io penso che la lotta all'evasione sia un principio sacrosanto. Penso chee che non sia più consentita l'elusione fiscale ai grandi gruppi. Bisogna partire da unacon poche operazioni mirate per recuperare gran parte dell'evaso e dell'eluso.come il carcere per i grandi evasori e facendo presente all'Unione europea, e qui il M5S ha un peso fondamentale, che occorre una riflessione sui paradisi fiscali in Europa. Poi ci sono altri elementi come una microevasione diffusa, ma qui si interviene in un modo chiaro, cioè abbassando le tasse".