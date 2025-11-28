Il Budget in UK: l'impatto sui mercati e sulle scelte di famiglie e imprese

(Teleborsa) -che ha un valore di 22 miliardi di sterline (al di sopra dei 15 miliardi preventivati) ed introduce un aumento delle imposte, avrà un. Vediamo le principali evidenze del Bilancio statale e quale sarà il loro impatto sulle decisioni di risparmio ed investimento.Un Budget che, per gli analisti di PGIMsia del mercato che dei parlamentari laburisti,: la Borsa di Londra ha guadagnato circa l'1%, mentre i Gilt (titoli di stato britannici) Gilt sono risaliti, spingendo al ribasso il relativo rendimento, e la sterlina è apparsa più forte rispetto al dollaro e all'euro."Le principaliche permangono sono legate al fatto che gli; quindi, le entrate avverranno solo in futuro; le ipotesi di crescita sono state riviste al ribasso, ma rimangono comunque molto ottimistiche, attestandosi intorno all'1,5% dopo il 2027", spiega Guillermo Felices, Global Investment Strategist per il Fixed Income di PGIM, aggiungendo che ", non siamo sicuri che il governo abbia fatto abbastanza, soprattutto dopo il congelamento delle soglie imponibili. Questepotrebbero facilmente tornare a pesare sul mercato dei Gilt nei prossimi mesi"."Qualunque sia la flessibilità di bilancio del Regno Unito,di consolidamento fiscale proposto", osserva, aggiungendo "la stabilità politica rimarrà una preoccupazione fondamentale, poiché gli aumenti delle tasse rappresentano un allontanamento dalle promesse pre-elettorali del partito laburista". Inoltre, per l'agenzia di rating europea, "la traiettoria del rating dipenderà anche dal potenzialee dalla capacità delladi abbassare il tasso di riferimento (attualmente al 4%)".Anche Peder Beck-Friis, economista di PIMCO, concorda sul fatto che, sul mercato del lavoro e sulla probabilità di nuovi tagli dei tassi da parte della Banca d'Inghilterra. "Rimaniamo dell'opinione che un indebolimento del mercato del lavoro e un'inflazione in calo si tradurranno in une, contribuendo a ridurre le pressioni inflazionistiche nel prossimo anno, la legge di bilancio ha ulteriormente rafforzato tali dinamiche".Tra le misure annunciate dalla Reeves figura anche un'(un'imposta dello 0,5% che gli investitori pagano quando all'acquisto di azioni) riservata alle società di nuova quotazione. Nonostante l'incentivo,quotate in Regno Unitorispetto all'acquisto di azioni sui mercati di New York e Francoforte, anche se c'è da considerare che il mercato di Londra offre una "vasta gamma di opportunità", essendo "le azioni britanniche ancora scambiate a multipli inferiori.Anche lesono oggetto di, nel tentativo di incentivare gli investimenti nel mercato britannico. Ilsui conti correnti, che attualmente èsino alla soglia di 20.000 sterline, da aprile 2027 lo saràper gli under 65. Una misura che si propone di incoraggiare i giovani a investire piuttosto che risparmiare.Il governo UK, infine, sta studiando unagià soggetti all'imposta sul reddito. Da aprile 2027, l'aliquota base sugli immobili sarà del 22%, l'aliquota maggiorata sarà del 42% e l'aliquota aggiuntiva sarà del 47%. Oltre all'aumento delle imposte sui redditi da proprietà, a partire dal 2028 verrà, cioè le abitazioni di valore superiore a 2 milioni di sterline saranno soggette a una maggiorazione compresa tra 2.500 e 7.500 sterline all'anno, a seconda della valutazione dell'immobile. Secondo Fidelity, circa 150.000 nuclei familiari potrebbero essere interessati dalla Mansion Tax.