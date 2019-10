Salini Impregilo, avvia lavori bacino Caloosahatchee in Florida

(Teleborsa) - Inizio dei lavori per il, pietra miliare per il Comprehensive Everglades Restoration Plan (CERP - il piano per la riqualifica dei terreni paludosi e per il contenimento delle acque reflue delle Everglades), che, Ron DeSantis, insieme a membri del South Florida Water Management District (SFWMD) e del Florida Department of Environmental Protection (DEP), oltre a leader delle comunità locali e importanti stakeholder operanti nel settore della salvaguardia dell’ambiente, per celebrare uno dei più grandi programmi di riqualifica idrologica mai realizzati negli Stati Uniti.con un perimetro di circa 16,3 miglia e una diga di separazione di 2,8 miglia di lunghezza. Il serbatoio si estenderà per circa 10.000 acri (40,5 chilometri quadrati) e conterrà 170.000 piedi-acro (209.7 milioni di metri cubi) d'acqua. I lavori dovrebbero essere completati nel 2024.