Camera USA approva l’avvio di lmpeachment per Trump ma senza nessun voto repubblicano

(Teleborsa) -: 232 i voti a favore, di cui 231 da parte dei democratici e 1 indipendente, 196 i contrari, comprensivi dei 194 deputati repubblicani eletti e 2 democratici.che ora proseguirà l'iter con l': con il voto sono state fissate le regole per la gestione dell'indagine, compresi i diritti degli avvocati difensori., ex vicepresidente e tra i candidati democratici alla Casa Bianca, e il figlio Hunter che ha lavorato per una società ucraina di gas.Immediata la reazione di Trump, molto attivo su Twitter fin dal mattino. "", ha twittato pochi minuti dopo la votazione.A stretto giro è arrivato il commento delche ha definito l'impeachment "attraverso un processo partigiano e illegittimo"."Il voto odierno dimostra semplicemente che l'intero processo di impeachment è stato un falso sin dall'inizio e Nancy Pelosi non può legittimarlo - prosegue la nota - Tutti possono leggere da soli la trascrizione della telefonata in Ucraina e vedere che non vi è stato alcun quid pro quo e nessun tentativo di rovesciare i risultati legittimi delle elezioni del 2016".Anche laha emesso un comunicato ufficiale in cui si scaglia contro il voto, definendo la risoluzione ""."Quella dei democratici è una folle ossessione", afferma la portavoce, ribadendo come "il presidente non ha fatto nulla di sbagliato" e accusando Nancy Pelosi e i democratici di "colpire non il presidente ma il popolo americano".