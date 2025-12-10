Milano 16:52
Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,14%

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.631,59 punti

Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,14%, dopo un'apertura a 25.631,59.
