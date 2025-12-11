Ucraina, Zelensky risponde a Trump che avverte: "Pazienza è finita"

(Teleborsa) - E' arrivata nel pomeriggio di ieri la risposta di Kiev al piano Usaquanto meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei.l'ha inviata a Jnsigliere e genero del tycoon, includendo commenti e proposte di modifica sui punti critici, a partire dai territori ora occupati dai russi. Sponda Usa, viene chiarito, che non si vuole "più perdere tempo" e che "Zelensky deve essere realista", cp,e torna a mettere in chiaro Donald Trump che fa sapere di aver discusso "in termini piuttosto forti" nella telefonata con Emmanuel Macron, Keir Starmer e Friedrich Merz. "Gli europei vogliono un incontro con noi e Zelensky nel fine settimana in Europa", fa sapere il presidente Usa. E mentre il leader ucraino annuncia di aver coinvolto il Parlamento sull'ipotesi del voto, Trump torna ad affondare, interrogandosi su "quando terranno le elezioni?". In Ucraina "c'è un enorme problema di corruzione", torna a insinuare. Sulle proposte inviate in Usa, filtra poco. Ma arrivano al termine di una nuova giornata di negoziati febbrili, con il G3 - Francia, Gran Bretagna e Germania - tornato in campo. A vari livelli.L'incognita sta nella Casa Bianca. In particolare, come Trump prenderà l'ennesimo tentativo da parte di Zelensky di tirare, ovviamente, la coperta dalla loro parte. Le linee generali del piano sono note ormai da settimane, con quello originale in 28 punti stravolto, ridotto, con due addendum allegati sulle garanzie di sicurezza e la ricostruzione dell'Ucraina. Stando alle ultime indiscrezioni, raccolte dal Washington Post, potrebbe esserci quella dell'ingresso di Kiev nell'Unione Europea già nel 2027 e il