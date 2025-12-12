Praexidia, la piattaforma aggregativa per le industrie strategiche si quota su EGM PRO

Genenta Science

(Teleborsa) -ha avviato l'iter per la, il mercato di Borsa Italiana per la PMI che desiderano accedere con maggiore gradualità al mercato. L'ammissione è prevista il 30 dicembre 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Investis è l'Euronext Growth Advisor (EGA).Si tratta di una società di recente costituzione nata nel mese di dicembre 2024 strutturata come, sviluppo e/o integrazione operativa di piccole e medie imprese attive in, anche contemplati dal Decreto Golden Power. Il modello industriale è orientato alla razionalizzazione delle filiere produttive, allo sviluppo tecnologico, alla standardizzazione dei processi e alla realizzazione di sinergie industriali in particolare nei settori della difesa e sicurezza nazionale, tecnologie avanzate anche dual use, cybersecurity e aerospazio. Dalla data della sua costituzione, non ha ancora avviato attività operative e pertanto, allo stato attuale, non ha generato ricavi.Oltre alle azioni ordinarie, sono presentialle negoziazioni, che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione, per un totale pari al 50,03% dei diritti di voto complessivi. È inoltrevolto a preservare la percentuale di diritti di voto attribuiti alle azioni a voto plurimo in caso di aumenti di capitale. In particolare, tale meccanismo stabilisce che, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il titolare delle azioni a voto plurimo ha diritto ad essere assegnatario, a titolo gratuito e senza obbligo di ulteriore conferimento, di un numero di azioni a voto plurimo di nuova emissione tale da mantenere invariata la percentuale di diritti di voto detenuta immediatamente prima dell'aumento di capitale.Ilè composto da Pierluigi Paracchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) e Giacomo Antonio Paracchi (Consigliere). Pierluigi Paracchi è anche fondatore e CEO di, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi., Mofta Dome S.r.l. (società detenuta interamente da Pierluigi Paracchi) ha il 100% delle azioni ordinarie. Guardando ai diritti di voto, Mofta Dome S.r.l. ha il 49,97%, mentre Fondazione Praexidia ha il 50,03%.