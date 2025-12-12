Milano 11:42
Praexidia, la piattaforma aggregativa per le industrie strategiche si quota su EGM PRO

(Teleborsa) - Praexidia Industrie Strategiche ha avviato l'iter per la quotazione su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale (EGM PRO), il mercato di Borsa Italiana per la PMI che desiderano accedere con maggiore gradualità al mercato. L'ammissione è prevista il 30 dicembre 2025, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi. Banca Investis è l'Euronext Growth Advisor (EGA).

Si tratta di una società di recente costituzione nata nel mese di dicembre 2024 strutturata come piattaforma industriale finalizzata alla aggregazione, sviluppo e/o integrazione operativa di piccole e medie imprese attive in settori strategici per l'interesse nazionale, anche contemplati dal Decreto Golden Power. Il modello industriale è orientato alla razionalizzazione delle filiere produttive, allo sviluppo tecnologico, alla standardizzazione dei processi e alla realizzazione di sinergie industriali in particolare nei settori della difesa e sicurezza nazionale, tecnologie avanzate anche dual use, cybersecurity e aerospazio. Dalla data della sua costituzione, non ha ancora avviato attività operative e pertanto, allo stato attuale, non ha generato ricavi.

Oltre alle azioni ordinarie, sono presenti azioni a voto plurimo di titolarità della Fondazione Praexidia non oggetto di ammissione alle negoziazioni, che danno diritto a 10 voti per ciascuna azione, per un totale pari al 50,03% dei diritti di voto complessivi. È inoltre previsto un meccanismo di anti-diluizione volto a preservare la percentuale di diritti di voto attribuiti alle azioni a voto plurimo in caso di aumenti di capitale. In particolare, tale meccanismo stabilisce che, in caso di aumento di capitale sociale a pagamento, il titolare delle azioni a voto plurimo ha diritto ad essere assegnatario, a titolo gratuito e senza obbligo di ulteriore conferimento, di un numero di azioni a voto plurimo di nuova emissione tale da mantenere invariata la percentuale di diritti di voto detenuta immediatamente prima dell'aumento di capitale.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da Pierluigi Paracchi (Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato) e Giacomo Antonio Paracchi (Consigliere). Pierluigi Paracchi è anche fondatore e CEO di Genenta Science, biotech italiana quotata al Nasdaq che sta sviluppando terapie geniche contro tumori solidi.

Prima dell'ammissione, Mofta Dome S.r.l. (società detenuta interamente da Pierluigi Paracchi) ha il 100% delle azioni ordinarie. Guardando ai diritti di voto, Mofta Dome S.r.l. ha il 49,97%, mentre Fondazione Praexidia ha il 50,03%.
