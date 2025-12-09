Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:06
25.683 +0,22%
Dow Jones 19:06
47.654 -0,18%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

Borsa: Avvio sotto la parità per il Nasdaq-100, in calo dello 0,13%

Il Nasdaq-100 esordisce a 25.593,67 punti

Giornata fiacca per l'indice del listino high-tech USA, in discesa dello 0,13%, dopo un'apertura a 25.593,67.
