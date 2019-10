Pil, Confcommercio: "Stagnazione più che recessione"

(Teleborsa) - "In linea con le attese, ilche caratterizza da quasi un biennio la nostra economia".È il commento dell'ai dati Istat di oggi. Secondo l'associazione, ", per il quarto trimestre consecutivo,".In particolare, fa notare Confcommercio, "e la diminuzione degli occupati registrata a settembre su base mensile (-32mila unità) è la terza consecutiva. Rispetto a giugno 2018 sono scomparse quasi 200mila persone dal mercato del lavoro, migrando nell'area dell'inattività".- conclude il centro studi dell'associazione - che se ne desume".Commento negativo anche per. "I dati diffusi questa mattina dall'Istat", osserva, Presidente di Federdistribuzione."Nel terzo trimestre dell'anno ildello 0,1% e in termini tendenziali dello 0,3%. Dati che - rileva Gradara - confermano la stasi del Sistema Italia che prosegue ormai dall'inizio del 2018".