Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre

Giappone, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Giappone, PIL nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,6%, in calo rispetto al precedente +0,5% (la previsione era -0,4%).

(Foto: Ich bin dann mal raus hier / Pixabay)
