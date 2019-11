Clima, accordo Parigi: Usa presentano documenti uscita

(Teleborsa) - Ilè senza dubbio u, oltre che unaEd è in questoche gli Stati Uniti hanno presentato formalmente la documentazione per uscireCon il deposito dei documenti scatta il conto alla rovescia di un anno persottoscritta nel 2015 dall'amministrazionecon altri duecento Paesi.Non è mistero, anzi, che sin dalla campagna elettorale Trump aveva dichiarato apertamente di contrario all'accordo che prevede la riduzione di emissione di gas serra a partire dall'anno 2020. Un cavallo di battaglia della prima ora per il Presidente Usa che ha però dovuto aspettare tre anni per poter iniziare il ritiro formale: al momento della firma, infatti,Tuttavia anche iniziando il ritiro da adesso, ci vorrà un. I tempi si allungheranno fin dopo le prossime elezioni presidenziali del 3 novembre 2020, quandpotrebbe decidere di fare marcia indietro,