Green Economy, riaffiorano alcune criticità: troppe auto e stop rinnovabili

(Teleborsa) - Lapresenta molteed anche delle. E' quanto emerge dallapresentata in apertura degliin occasione di Ecomondo a Rimini.Sono 9 le tematiche strategiche individuate per valutare l’andamento dei Paesi per quanto riguarda la Green Economy: emissioni di gas serra; risparmio ed efficienza energetica; fonti rinnovabili; economia circolare ed uso efficiente delle risorse; eco-innovazione; agricoltura; territorio e capitale naturale; mobilità sostenibile; green city.Dal Rapporto è emerso che lee dal 2014, a causa del settore trasporti, attestandosi nel 2018 ad un valore di 426 MtCO2eq (i dati del primo semestre del 2019 mantengono questo trend).Anche i, riportando, superiore al PIL (+0,9%), sempre a causa del settoreche registra unadei consumi finali, ala questa parte.negli ultimi 5 anni (fa segnare solo un +1% dal 2014), anche seuno dei Paesi con laalenergetico interno contro il 17,5% della media europea. E si confronta con il 17,5% della Spagna, il 16,3% della Francia, il 15,5% della Germania e il 10,2% del Regno Unito. Qualche, dove l’uso delle rinnovabili è ancora marginale, ma lanel 2018.Il(644 auto ogni 1.000 abitanti nel 2018) e le(nei primi otto mesi del 2019 registrano il 5,5% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa). La(meno di 10.000 auto vendute contro le 68.000 in Germania), per le e-bike è il quinto mercato europeo, mentre sul fronte dei trasporti pubblici, la maggior parte dei bus è molto anziana ed è alimentata ancora a diesel.che si classifica al terzo posto dopo Francia e Regno Unito, anche se prima della Germania. Per il riciclo dei rifiuti, l’Italia si colloca al secondo posto dietro alla Germania e supera di due punti percentuali la media UE.Quanto all', l’Italia si trova al2018 con undi euro, mentre in termini di valore della produzione è seconda solo alla Francia.