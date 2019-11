Prada firma finanziamento sostenibile con Credit Agricole

(Teleborsa) -e si mette in prima fila su questo piano. La maison milanese è stata infattiche introduce un meccanismo premiante collegato al raggiungimento di obiettivi ambiziosi in questo ambito a un aggiustamento annuale del margine. Dall'altro lato del tavolo,. Questo, nel dettaglio, è un finanziamento quinquennale di 50 milioni il cui tasso di interesse può essere ridotto in funzione del raggiungimento di obiettivi relativi a il numero di punti vendita con certificazioni LEED Gold o Platinum, al numero di ore di formazione per i dipendenti e all'uso di Prada Re-Nylon (nylon rigenerato) per la propria produzione., sempre più integrata nella nostra strategia - ha spiegato il cfo della maison Alessandra Cozzani - Siamo certi che questa collaborazione con Credit Agricole, tra i leader del settore, aiutera a estendere i benefici di una gestione di impresa responsabile anche al mondo finanziario"."Il settore del lusso - ha poi dichiarato Alberto Bezzi, senior banker in Credit Agricole Corporate and Investment Bank - è sempre più impegnato nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile.in grado di contribuire a una crescita responsabile".