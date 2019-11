Vodafone, sorpasso assistito e coda intelligente. Come il 5G migliora la sicurezza stradale e riduce i consumi

Vodafone

(Teleborsa) -presentae mostra per la prima volta in Italia soluzioni di guida assistita su rete 5G.In occasione del, sono state illustrate le. La giornata è stata inoltre occasione per confrontarsi con i più rilevanti interlocutori del settore sull'impatto del 5G nella trasformazione della mobilità e delle tecnologie automotive.Dall'evoluzione deialla, dallo sviluppo su rete 5G dei sistemi di Adaptive Cruise Control alla condivisione di informazioni sull': le soluzioni presentate oggi da Vodafone mostrano come, aprendo la strada a un mondo di persone, veicoli e infrastrutture connesse, che comunicano e interagiscono in tempo reale garantendo maggiore sicurezza e comfort di guida.La bassissima latenza e l'elevata affidabilità del 5G garantiscono la, anticipando i tempi di reazione dell’automobilista e aumentando la sicurezza in scenari mission critical. La banda ultra larga del 5G e la comunicazione con l’infrastruttura Multi-Access Edge Computing (MEC) di Vodafone sono inoltre indispensabili per assicurare sincronismo e fluidità nello scambio in tempo reale di informazioni e video, sia tra veicoli, sia tra infrastruttura e veicolo.A completamento dei momenti di experience su pista delle soluzioni 5G automotive, gli ospiti del 5G Mobility hanno inoltre potuto provare il. Il simulatore del laboratorio interdipartimentale I_DRIVE ha consentito di creare ambienti virtuali che replicano fedelmente le dinamiche dei casi d’uso 5G. Inoltre, le simulazioni e gli algoritmi sviluppati dal Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano hanno permesso di riprodurre anche scenari non realizzabili durante la sperimentazione (per esempio situazioni di collisione) e di scalare i casi d’uso in contesti più ampi. È stato quindi possibile dimostrare l’efficacia di sistemi sviluppati specificatamente per il funzionamento tramite connettività 5G nel garantire maggiore sicurezza e comfort rispetto ai sistemi di assistenza alla guida attualmente in commercio.In occasione dell’evento 5G Mobility – Vodafone Conference & Experience Day, lo use case di Logistica dell’ultimo miglio (realizzato con il Politecnico di Milano, e-Novia, Poste Italiane e Esselunga) è stato presentato come esempio per le potenziali applicazioni di guida autonoma e di controllo di veicoli da remoto. La bassa latenza e la trasmissione ad altissima risoluzione di flussi video garantiti dal 5G permettono a Yape di districarsi negli spazi stretti e irregolari delle città reagendo in tempo reale a ostacoli sul percorso, diventando sempre più autonomo ee traffico.