Leonardo: utile netto 9 mesi sale a 465 milioni, ricavi a 9,1 miliardi

(Teleborsa) -ha chiuso i primi 9 mesi dell'anno con un utile netto pari a 465 milioni di euro, (263 milioni nei primi nove mesi del 2018) e ricavi pari a 9,134 miliardi che rispetto al periodo a confronto (8,240 miliardi), hanno segnato una crescita significativa pari al 10,8%."I. E' confermata la Guidance 2019", si legge in una nota del gruppo. "I risultati dei primi nove mesi del 2019 - ha commentato- rappresentano un ulteriore passo in avanti nel percorso intrapreso: la performance dei principali business è in linea con le attese.volto alla creazione di valore per tutti i nostri stakeholder. Tutto ciò è il frutto dei benefici della strategia commerciale e della crescita della Top-line, del miglioramento della redditività, degli investimenti per la costruzione di un futuro sostenibile, accompagnati da una strategia finanziaria disciplinata".Per quanto riguarda gli ordini, sono risultati pari a, se si esclude l'effetto diiscritto in portafoglio nel terzo trimestre 2018. Tutti i business risultano in crescita, in particolare l'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, che ha beneficiato di importanti acquisizioni in Europa e in Leonardo DRS e, in misura inferiore, l'Aeronautica, oltre agli stessi Elicotteri.. Anche i risultati dei principali business, sono in linea con il Piano Industriale: Performance degli Elicotteri in linea con il raggiungimento dei target; ulteriore rafforzamento dell'Elettronica per la Difesa e Sicurezza, con Leonardo DRS in forte crescita nel mercato statunitense; solida performance dei Velivoli, le Aerostrutture riducono le perdite, in linea con il Piano.In considerazione dei risultati ottenuti nei primi nove mesi e delle aspettative per i mesi successivi, si legge nel comunicato, "".