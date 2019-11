Vodafone, arrivano le offerte "Infinito" con Giga, minuti e SMS illimitati

(Teleborsa) - Arriva, una gamma di offerte asulla, che usa tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità di dati. Offerte che saranno disponibili ad un prezzo speciale per chi è già cliente Vodafone.Le offerte sono disegnate perdi utilizzo dei clienti e includono anche, oltre al traffico internazionale e in roaming incluso.Le offerte della gamma Infinito, disponibili online e in tutti i negozi Vodafone, rappresentano una risposta all’evoluzione delle abitudini digitali degli italiani, che sempre di più utilizzano i servizi via internet da mobile. Solo nell’ultimo anno, è stato registrato un aumento del traffico dati del 60% e nei prossimi 3 anni l’utilizzo triplicherà ulteriormente.I clienti possono scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze:è dedicato a chi naviga sui social e ascolta musica in streaming;è adatto a chi guarda film in streaming e condivide foto e video online;è dedicato a chi vuole scaricare velocemente file pesanti, ama guarda video in streaming in alta definizione e utilizza servizi interattivi come e-gaming e Realtà Aumentata.