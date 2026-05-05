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USA, offerte posti di lavoro in lievissimo calo a marzo

Economia, Macroeconomia
USA, offerte posti di lavoro in lievissimo calo a marzo
(Teleborsa) - Cala il numero di offerte di posti lavoro negli USA a marzo. È quanto rilevato dal Report JOLTS dell'U.S. Bureau of Labor Statistics americano, che misura le posizioni di lavoro aperte (Job Openings) e le ricerche di personale avviate (recruitment).

A marzo, le posizioni aperte sono scese a 6,866 milioni dai 6,922 milioni di febbraio (dato rivisto da un preliminare di 6,882). Il dato si è rivelato leggermente superiore alle attese degli analisti, che prevedevano 6,860 milioni.

Il numero di assunzioni è salito a 5,6 milioni, mentre le dimissioni volontarie sono calate a 3,2 milioni. Stabili, invece, i licenziamenti a 1,9 milioni.
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