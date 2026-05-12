Londra: rosso per Vodafone

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo britannico telefonico , che presenta una flessione del 3,78%.



Lo scenario su base settimanale di Vodafone rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il quadro tecnico di breve periodo del colosso telefonico inglese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,188 sterline. Rischio di discesa fino a 1,132 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,244.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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