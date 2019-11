Mediaset brilla a Piazza Affari grazie al progetto emittente TV europea

Mediaset

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,02% a Piazza Affari, grazie al progetto per la holding televisiva pan-europea. La società del Biscione ha annunciato ieri sera un aumento della quota in Prosiebensat 1 oltre il 15% Se si analizza l'andamento del titolo con ilsu base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 2,829 Euro. Primo supporto visto a 2,743. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 2,693.