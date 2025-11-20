Milano
10:11
43.092
+1,03%
Nasdaq
19-nov
24.641
0,00%
Dow Jones
19-nov
46.139
+0,10%
Londra
10:11
9.568
+0,64%
Francoforte
10:11
23.415
+1,09%
Giovedì 20 Novembre 2025, ore 10.28
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: sviluppi positivi per CIR
Piazza Affari: sviluppi positivi per CIR
Migliori e peggiori
,
In breve
20 novembre 2025 - 09.35
Brilla la
holding finanziaria
, che passa di mano con un aumento del 6,84%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per CIR
CIR rileva 970.000 azioni proprie
CIR prosegue il buyback e acquista 335.000 azioni
Piazza Affari: sviluppi positivi per Technoprobe
Titoli e Indici
CIR
+10,18%
Altre notizie
CIR acquisisce il controllo totale di KOS: operazione da 220 milioni di euro con F2i
Francoforte: sviluppi positivi per K+S
New York: sviluppi positivi per AppLovin
New York: sviluppi positivi per Valero Energy
Francoforte: sviluppi positivi per Deutsche Post
New York: sviluppi positivi per Alphabet
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto