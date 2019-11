Terna, risultati in crescita nei nove mesi. Deliberato acconto su dividendo

Terna

(Teleborsa) - L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di, ha illustrato i risultati dei primi nove mesi del 2019, sostenendo che "l'accelerazione degli investimenti sulla rete di trasmissione nazionale è alla base della robusta crescita registrata nel periodo. Sostenibilità e dialogo con il territorio, innovazione e digitalizzazione sono fattori abilitanti, che uniti alle persone e al know-how industriale ci permettono di affrontare le sfide derivanti dalla transizione energetica. I solidi risultati raggiunti nel periodo, unitamente alle incisive azioni manageriali avviate, ci consentono di proseguire per l’intero anno nel percorso virtuoso di crescita dei risultati del gruppo", ha dichiarato.. Tale risultato è dovuto prevalentemente all'incremento dei ricavi del Regolato Italia, unito al contributo del Non Regolato, in particolare per l’andamento degli ordini di commesse del Gruppo Tamini, e ai risultati delle attività in concessione in Brasile.rispetto ai 1.230,1 milioni di euro dei primi 9 mesi del 2018, principalmente per un miglior risultato del Regolato Italia.L'indebitamento finanziario netto si attesta a 8.249,5 milioni di euro, rispetto a 7.899,4 milioni di euro al 31 dicembre 2018.. L’acconto sul dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, verrà posto in pagamento a decorrere dal 20 novembre 2019, previo stacco in data 18 novembre 2019 della cedola n. 31.: +0,27%.