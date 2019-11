BNL sostiene iniziativa “Zero Plastica in Mare”

(Teleborsa) -lancia una campagna di sensibilizzazione verso gli), facendo leva sulla qualità e specializzazione dei team di consulenza della Banca e del Gruppo e dando così il via al terzo “capitolo del suo racconto sul”, attraverso nuovi spot in onda in questi giorni.Lo spot si apre con il volto di un bambino a rappresentare la forza della positività e l’energia verso un futuro migliore. In un’ambientazione naturale, il piccolo sta imparando ad andare in bicicletta, con l’aiuto del suo papà che lo supporta e lo sprona. È la metafora della fiducia, quella che si ha quando ci si impegna perché si crede nella possibilità di migliorare luoghi e persone. Ed è anche la fiducia che si ripone in un consulente quando si sceglie di investire i propri risparmi, ancor di più con soluzioni SRI. La creatività è di TBWA; lo spot è in onda fino a fine novembre.BNL, come operatore socialmente responsabile, ha scelto di confermare ulteriormente il proprio impegno tanto che, a fronte della sottoscrizione di ogni prodotto SRI, la Banca sosterrà, attraverso l’iniziativa “” e con operatori specializzati, il recupero di plastica da mari e fiumi.Tutto ciò è un ulteriore step nello sviluppo della strategia di #PositiveBanking, attraverso la quale BNL e BNP Paribas sono impegnati a coniugare il business con i temi della sostenibilità per poter dare un contributo concreto, in termini di impatto positivo, all'ambiente e alla Società, coinvolgendo clienti, fornitori, stakeholders e le community di riferimento della Banca e del Gruppo.