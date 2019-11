Cloud, maxi contratto del Pentagono: Amazon contesta assegnazione a Microsoft

(Teleborsa) -pronta a dare battagliadeldaper la fornitura di servizi cloud alche ha duratae dovrà modernizzare la totalità dei sistemi informatici della Difesa Usa. Secondo quanto dichiarato ai media americani da un portavoce del gruppo ci sarebbero "in numerosi aspetti del processo diAlla competizione hanno partecipato oltre all'azienda diattraverso la divisione chiamata Amazon Web Services (che domina il settore del cloud computing e fornisce di già i suoi servizi ad altri organismi del governo americano fra cui la"AWS- ha sottolineato un portavoce di Amazon - per fornire all'esercito americano leNoi pensiamo che è essenziale che ilPer questo, sono in tanti a pensare che dietro all'esclusione dicome rilanciano alcuni media americani, potrebbe nascondersi la dichiaratadel Presidente Usanei confronti del numero uno dproprietario anche delche si sonoDal canto suo, il Pentagono sottolineadella gara, ma non è certo mistero chenutra una antipatia peraltro mai nascosta nei confronti del proprietario delcon il quale il Tycoon ha una partita aperta, definito in più occasioni ilo di quelli che lui chiama