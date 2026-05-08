AI, annunci su capex degli hyperscalers più ottimisti delle attese nel primo trimestre

L'analisi di UniCredit

(Teleborsa) - I risultati trimestrali delle grandi aziende tecnologiche statunitensi indicano una continua spesa per infrastrutture di IA nella fase iniziale del ciclo di sviluppo. Lo afferma una ricerca di UniCredit sul tema, facendo notare che Amazon, Alphabet, Meta e Microsoft investiranno complessivamente tra i 710 e i 725 miliardi di dollari in spese capex nel 2026, con un aumento di circa il 75% rispetto al 2025, quasi il triplo rispetto ai livelli del 2024 e oltre cinque volte i livelli del 2023.



"Il messaggio del primo trimestre è stato più ottimistico di quanto molti investitori si aspettassero - si legge nella nota firmata da Giovanni Mazzariello, Equity Specialist di UniCredit - Tre delle quattro principali piattaforme cloud e digitali hanno rivisto al rialzo le previsioni di capex o hanno chiaramente segnalato maggiori investimenti per il 2026 e il 2027. Inoltre, il management ha citato una forte domanda di AI e persistenti limitazioni di capacità. Ciò suggerisce che il ciclo delle infrastrutture di AI rimane intatto ed è ancora limitato dalla capacità disponibile".



Meta ha alzato le sue previsioni di capex per il 2026 a 125-145 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 115-135 miliardi di dollari. Nella fascia più alta del nuovo intervallo, il capex aumenterebbe di circa il 93% quest'anno, rispetto al 73% circa previsto nella precedente stima più ottimistica. Il messaggio chiave è che, nonostante le preoccupazioni degli investitori sui rendimenti degli investimenti in AI, Meta non sta ridimensionando le proprie ambizioni in termini di infrastrutture per l'AI. L'azienda ha anche dimostrato che maggiori investimenti in conto capitale possono tradursi in una crescita dei ricavi più robusta. Le vendite del primo trimestre sono aumentate del 33% e le previsioni per il secondo trimestre indicano una crescita del 22-28%. Questo dato si confronta con una crescita del 16% nello stesso periodo dell'anno precedente.



Alphabet ha alzato le proprie previsioni di capex per il 2026 a 180-190 miliardi di dollari, rispetto ai precedenti 175-185 miliardi di dollari. Ha inoltre indicato che il capex per il 2027 dovrebbe aumentare significativamente rispetto al 2026. Alphabet ha dato uno dei segnali più chiari di una domanda superiore all'offerta. Sundar Pichai, CEO di Alphabet, ha dichiarato che Google è "limitata in termini di capacità di calcolo nel breve termine" e che i ricavi del cloud sarebbero stati maggiori se l'azienda avesse avuto più capacità disponibile. Questo è particolarmente rilevante perché inquadra l'aumento degli investimenti non solo come un investimento strategico a lungo termine, ma anche come una risposta alla domanda attuale che già supera l'infrastruttura disponibile.



Microsoft ha affermato di prevedere investimenti nel trimestre di giugno superiori a 40 miliardi di dollari, rispetto alle aspettative del mercato di circa 30 miliardi di dollari. Nel 2026, si prevede che gli investimenti si attestino intorno ai 190 miliardi di dollari, superando le precedenti previsioni degli analisti di oltre 150 miliardi di dollari. Ipotizzando che l'aumento trimestrale degli investimenti si mantenga, la crescita degli investimenti di Microsoft per il 2026 raggiungerebbe circa il 74%, rispetto al 39% previsto dal consenso. Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha sottolineato che il settore dell'intelligenza artificiale ha superato un fatturato annuo di 37 miliardi di dollari, con una crescita del 123% su base annua, a conferma del fatto che la domanda rimane superiore alla capacità disponibile.



Amazon ha rappresentato la principale eccezione in termini di revisione delle previsioni, ma non in termini di intensità degli investimenti. Il management ha mantenuto il piano esistente di circa 200 miliardi di dollari di capex per quest'anno.

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