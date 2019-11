Ex Ilva, Conte: "Governo non lascerà spegnere gli altiforni"

(Teleborsa) - IlA dirlo è il Presidente del Consiglio, intervenuto sulla sua pagina Facebook a proposito delle ultime novità sul fronte, il che significherebbe la fine di qualsiasi prospettiva di rilancio di questo investimento produttivo e di salvaguardia dei livelli occupazionali e la definitiva compromissione del piano di risanamento ambientale", si legge in un post pubblicato dal premier.Conte fa poi riferimento aldello stabilimento pugliese e lsu "possibili condotte rilevanti sul piano penale che abbiano causato l'".che ha deciso di intervenire in giudizio e di accendere un faro anche sui possibili risvolti penali della vicenda - continua Conte -, in quanto tale decisione prefigura una chiara violazione degli impegni contrattuali e un grave danno all'economia nazionale. Di questosia per ciò che riguarda il risarcimento danni, sia per ciò che riguarda il procedimento d'urgenza".Perplessità sono state espresse da. "per un problema strutturale dell'impianto, che non potrà mai più produrre più di 4 milioni di tonnellate. Credo che l'azienda si debba mettere d'accordo con se stessa quando fa le dichiarazioni", ha dichiarato ai giornalisti allontanandosi dal Mise.Nel frattempo, secondo il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'ex Ilva di Taranto, Vincenzo Vestita (Fiom Cgil), sulla base dell'esperienza pregressa in azienda, con losecondo la procedura di "colatura della salamandra" (cioè della ghisa residua che resta sul fondo del forno), come indicato dal programma di spegnimento di Arcelor Mittal, ""., sembra essere un tentativo di demolire e sabotare uno dei settori più produttivi del nostro Paese, arrecando seri danni non solo alla nostra economia, ma ai 20mila lavoratori che sono coinvolti, compreso l’indotto. Spegnere gli impianti vuol dire distruggere l’azienda, cosa che assolutamente va evitata", ha dichiarato in una nota, Segretario Generale dell'UGL, presente al tavolo convocato al Mise per discutere le sorti dell'ex Ilva.