Made in Italy, Coldiretti: all'estero tarocchi due piatti su tre

(Teleborsa) - Mai così tantosono stati consumati sulle tavole mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentariche nel 2019 hanno raggiunto il valore diA rivelarlo, un'analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi ai primi otto mesi dell'anno diffusa in occasione della, in programma dal 18 al 24 novembre.Decisamente una, ma ce n'è anche. Gli sfregi a tavola non si contano:, conditi con sugo di pomodoro e polpettine che non esistono nella realtà gastronomica emiliana;con carne di pollo o maiale fritta nell'olio di semi al posto della carne di vitello cotta nel burro;con prosciutto cotto al posto del guanciale e formaggio grattugiato al posto del pecorino romano e spesso viene utilizzata la panna;, noci o pistacchi al posto dei pinoli e formaggio comune al posto del parmigiano reggiano e pecorino;di bufala o del fiordilatte;al posto della ricotta salata;con la panna al posto del mascarpone.Quasi isottolinea Coldiretti - interessano i Paesi dell'Unione Europea dove il principale partner è lamentre fuori dai confini comunitari continuano ad essere gliil mercato di riferimento dell'italian food nonostante i dazi voluti dal Presidente Donald Trump. L'andamento sui mercati internazionali potrebbe però ulteriormente migliorare - si sottolinea ancora - con una più efficace tutela nei confronti dellainternazionale che fattura oltreutilizzando impropriamenteche si richiamano all'Italia per prodotti taroccati che non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale.