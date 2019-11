Gruppo FOS presenta domanda ammissione all'AIM

(Teleborsa) - Pronta a quotarsi all'una nuova matricola. Si tratta del, genovese, attivo nel settore dell'IT e delle telecomunicazioni sia per il settore privato che per quello pubblico (PA).La società, guidata dale dai, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant sul mercato dedicato alle PMI. La data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 26 novembre 2019.L’operazione di quotazione prevede un, rivenienti da aumento di capitale, aitaliani ed esteri, per un controvalore massimo di circaad un prezzo compreso tra. L'operazione prevede anchenella misura di un Warrant ogni quattro azioni possedute da tutti gli azionisti al momento dell’inizio delle negoziazioni. In considerazione del successo del collocamento, ilnella giornata del 19 novembre.Le risorse rivenienti dal collocamento sono destinate ad accelerare il percorso di crescita dell’azienda per linee esterne e supportare gli investimenti in ricerca e sviluppo, al fine di consolidare e migliorare il posizionamento sul mercato.Nel processo di ammissione alla quotazione la Società è affiancata da Integrae SIM in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Emintad Italy in qualità di financial advisor, dallo studio legale LCA, da Deloitte come società di revisione e consulente fiscale.