Natale "digitale", oltre 6 italiani su 10 scelgono il dono online

(Teleborsa) -il- in particolare la- pure.la ressa natalizia tra ledei grandi magazzini, non c’è piùper girare tutti i negozi della città. Stop pure alle ore di ricerca dele al bando alin offerta.Oggi lanon corrisponde più a un’affannosama parte, in tuttadallo sconfinato. E-commerce (68%), motori di ricerca (64%), social network (46%), e-shop e cataloghi digitali (38%) sono le vetrine da cui oggi oltrevanno a indagare per individuare il regalo dei sogni, per sé e per i propri cari.Un trend che si sta affermando nelma che arriva daglidove secondo una recente indagine della National Retail Federation riportata da USA Today ben ilha dichiarato di voler utilizzare il proprio smartphone, il tablet o altri device elettronici per effettuareUna nuovasta quindi prendendo forma con l’integrazione sistematica dei vantaggi della scelta del regalo online, ovvero il risparmio diall’esperienza dell’acquisto fisico, che permette di interagire concretamente con il dono, ottenere nuove idee e inspirazioni tra le vetrine e la possibilità di vivere appieno l’atmosfera natalizia. In molti infatti valuteranno ima li prenderanno in negozio (58%), o viceversa li toccheranno con mano sugli scaffali per poiÈ quanto emerge da uno studio promosso daperattraverso un monitoraggio online sui principali social network, blog, forum e community, con il coinvolgimento di un“Loe si sta concretizzando con lain negozio grazie a imprese che stanno adattando l’offerta ai cambiamenti della domanda mediante l’elaborazione di processi e strumenti come Pass Shopping, buono acquisto defiscalizzato che permette unnegli acquisti dei regali – spiegaManaging Director di Sodexo Benefit&Rewards Services.