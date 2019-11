Prismi, taglia la guidance 2019

Prismi

(Teleborsa) -prevede di chiudere l'esercizio con unconsolidato compreso tra 20,9-21,9 milioni, che si confrontano con i 21,2 milioni del 2018, ed unconsolidato nel range tra il 7% ed il 10%, che si confronta con il 13,1% dell’esercizio 2018.La società ricorda che lo scorso settembre aveva anticipato che le aspettative per il secondo semestre "non parevano tali da confermare i dati previsionali per il 2019 di cui al Piano Industriale 2019-2023" comunicato a inizio anno "che prevedevano Valore della Produzione pari a 27,2 milioni ed un Ebitda del 19,4%".- spiega Prismi -: - la capogruppo Prismi ha messo in atto una restrizione delle condizioni creditizie praticate alla clientela, sia sul fronte degli acconti che della diluizione delle rate e una maggiore selezione nell'accettazione degli ordini che ha generato un impatto sui volumi; - Wellnet prevede sul 2019 un incremento significativo degli ordini; tuttavia i ricavi di competenza cresceranno in misura minore, a causa dei risconti, portando quindi ad un aumento significativo del portafoglio ordini rispetto l’inizio dell’anno.- continua la nota - sono collegate innanzitutto agli scostamenti sul Valore della Produzione, con conseguente maggiore incidenza dei costi fissi, ai maggiori costi del personale, a costi non ricorrenti, al riconoscimento di premi e, infine, a code di costi di Wellnet su commesse 2018.La società fa sapere che "già dall'approvazione della Relazione Semestrale, ha intrapreso, con un conseguente abbassamento del break-even,con provvedimenti organizzativi, anche di taglio strutturale, da cui sono attesi non minori impatti sull’Ebitda".Prismi ritiene infine che "il nuovo quadro di riferimento delle condizioni commerciali ora in atto sia stato assorbito dalla rete".La società ", le cui linee strategiche restano confermate a fronte di un".