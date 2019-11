Banche miste, tornano acquisti su risparmio gestito

Fineco

(Teleborsa) - Si muovono con segni contrastanti titoli bancari di Piazza Affari, mentre in Europa la performance sembra migliore. L'indice di riferimento FTSE IT Bank guadagna appena lo 0,08% contro il +0,69% mostrato dal Benchmark a livello europeo.Tra i player del comparto,balza dell'1,90% collocandosi tra i migliori del principale paniere seguito dache guadagna l'1,01%. Più cauto l'andamento degli altri titoli, comeche sale appena dello 0,13% edello 0,15%. Più decisa, invece, la salita di+1,05%Per controcede il 2,99%: l'istituto di credito emiliano ha ottenuto dalla Consob l'approvazione del documento di offerta relativo all'promossa dalla stessa BPER avente ad oggetto la totalità delleche non risultino già detenute da BPER, pari a n. 3.378.586.Fra gli alti titoli in calo anche-0,32%.